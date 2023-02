OVRDARK : la suite spirituelle de Do Not Open arrive sur PSVR 2 et PC VR

Voici un tout nouveau titre à destination du PSVR 2 et pas simplement une adaptation de Do Not Open. Nommé OVRDARK, celui-ci promet son lot de frissons. Basé sur un projet développé par Quasar Interactive, le studio espagnol de Nox Noctis nous a gratifiés dans le courant du mois de novembre dernier d’un survival-horror / escape room intense, Do Not Open. Un jeu à la durée certes limitée, mais largement compensée par un mécanisme d’énigmes aléatoires complexe permettant plus de 2 millions de possibilités.

Dans ce dernier, vous incarniez Mike Goreng, un médecin tourmenté, à la recherche de sa femme et de sa fille enfermées dans une demeure lugubre en proie à des phénomènes paranormaux. Pressenti pour une sortie exclusive sur PSVR en 2021, le titre s’est finalement transformé en un jeu flat, jouable sur PS5 et PC. Rebelote en 2023, après avoir été annoncé pour le PSVR 2, il ne sortira finalement pas dessus, car le studio ibérique a jugé que son titre se prêtait finalement assez mal à une jouabilité en VR. De ce fait, il a préféré développer OVRDARK: A Do Not Open Story, un jeu original dans le même univers, mais pensé de A à Z pour la réalité virtuelle.

Bien que partageant un ADN commun avec son aîné comme en a fait part Nox Noctis, et même si vous évoluerez au sein d’un environnement qui vous sera familier, ce sont bien de nouveaux protagonistes et une nouvelle menace qui se dévoileront à vous. Si aucun trailer d’OVRDARK n’est disponible pour le moment, en voici le pitch :



Quelque chose d'étrange survient à leur arrivée, la maison est complètement verrouillée et imprégnée d'une atmosphère inquiétante. Sans trop savoir comment, une opportunité de pénétrer dans la demeure et de découvrir ce qui s'est passé se présente, mais tout est sinistrement calme sans aucun signe de Julia, Ann ou Mike, cela n'empêchera pas un enquêteur et ami personnel des Goreng depuis plus de dix ans, de vouloir des réponses. C'est le début d'une nouvelle aventure qui suit l'histoire vraie de ce qui s'est passé une nuit fatidique de novembre 2019 dans la maison des Goreng.

Nous vous partageons, pour vous faire patienter, le trailer de ce qu’aurait dû être la version PSVR premier du nom de Do Not Open :

La date de sortie d'OVRDARK: A Do Not Open Story n'est pas encore connue, mais il s’offrira à vous sur le futur casque VR de Sony quelques mois après son lancement le 22 février prochain et un peu plus tard sur PC VR.