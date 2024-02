Metro Awakening : une aventure prenante arrive sur PSVR 2, Meta Quest 2 et 3, et PC VR !

Qui ne connait pas la franchise Metro aujourd’hui ? Exodus, 2023, Last Light… Les jeux ont su traverser les générations et marquer les esprits des joueurs. Pour nous immerger un peu plus dans cet univers postapocalyptique, nous apprenons la venue d’une production en réalité virtuelle ; oui, c’est officiel ! Son nom ? Metro Awakening.

En plus de quelques informations, une bande-annonce, et des images (visible dans notre galerie adéquate), nous avons droit à plus de détails livrés par Samar, directeur associé chez Vertigo Games, disponible en page deux de cet article.

Metro Awakening est une aventure à la première personne conçue pour la VR. Le titre mêle exploration d'ambiance, furtivité et combats, pour une expérience Metro ultra-immersive. Nous sommes en 2028. Les survivants de l'Armageddon nucléaire s’accrochent à leur existence dans les galeries du métro de Moscou, dernier bastion et purgatoire de la civilisation où fantômes et esprits hantent les vivants. Vous incarnez Serdar, un médecin qui n'hésite pas à braver les ténèbres, les radiations et les menaces qui se terrent dans le métro pour retrouver sa femme et le remède dont elle a désespérément besoin. Votre courage et votre santé mentale seront mis à mal, mais il vous faudra malgré tout apprendre à vous frayer un chemin entre la vie et la mort, le spirituel et le rationnel, pour laisser s'épanouir l'être que vous deviendrez… Caractéristiques : Perdez-vous dans une épopée spirituelle initiatique explorant les origines surnaturelles de l'œuvre créée par Dmitry Glukhovsky.

Découvrez pour la première fois un gameplay VR intense et oppressant dans les couloirs du métro, avec la buée qui s'accumule dans le masque à gaz, les filtres et les munitions qui se font rares, et les torches qui vacillent puis s'éteignent dans les ténèbres.

Équipez-vous d'un arsenal caractéristique d'armes artisanales, enfilez votre masque à gaz et plongez dans les profondeurs du métro, peuplées de bandits, de mutants et d'autres cauchemars.

Malheureusement, il n’y a pas de date de sortie, mais Metro Awakening verra le jour courant 2024 sur PSVR 2, PC, et les Meta Quest.

