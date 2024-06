Resident Evil : deux opus cultes annoncés sur iPhone, iPad et Mac

Ce soir avait lieu une keynote d'Apple, le constructeur des iPhone a dévoilé de nouvelles technologies, mais il n'a pas oublié les jeux vidéo. Encore une fois, c'était Capcom la star, le studio japonais va porter deux nouveaux titres Resident Evil sur iPhone, iPad et Mac, après Resident Evil Village et RE 4 Remake.

Capcom annonce que Resident Evil 7: Biohazard sortira sur l'App Store le 2 juillet 2024, il sera compatible iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, ainsi qu'avec tous les iPad et Mac équipés d'une puce M1 ou plus récente. Sorti en 2017, cet opus a pour rappel marqué un tournant dans la franchise en introduisant une caméra à la première personne et un nouveau héros en la personne d'Ethan Winters. Les joueurs avec un appareil iOS vont donc enfin pouvoir découvrir l'histoire se déroulant avant RE Village, avec des contrôles améliorés et une nouvelle fonction de tir automatique, tirant sur l'ennemi après l'avoir visé pendant un certain temps. Bien sûr, les manettes Bluetooth seront compatibles.

Capcom annonce que les précommandes sont lancées, avec le jeu et son DLC Pas un Héros permettant d'incarner Chris Redfield réunis dans un seul pack. Les joueurs peuvent également craquer pour l'édition Gold avec les DLC La Fin de Zoé, Vidéos Interdites Vol. 1 et Vol. 2, le pack 5 pièces, le Pack de Survie et le mode de difficulté Madhouse. Quelques images du jeu tournant sur iPhone sont déjà disponibles sur la seconde page.

Mais ce n'est pas tout, car Capcom a également annoncé qu'il développait une version iOS de Resident Evil 2 Remake, un titre sorti en 2019 et qui a grandement remis les anciens volets sur le devant de la scène. Cet opus, suite directe du tout premier jeu, nous emmène dans le commissariat de Raccoon City aux côtés de Leon S. Kennedy et Claire Redfield, un must-have pour tous les fans de la franchise. Malheureusement, pas de date de sortie en vue, il faudra être patient.

