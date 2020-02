Resident Evil Resistance : deux nouveaux Masterminds célèbres et autant de cartes dévoilés pour le multijoueur de Resident Evil 3

Avant même l'annonce de Resident Evil 3, Capcom avait dévoilé un certain Resident Evil Resistance (alors connu sous le nom de Project Resistance), un titre multijoueur asymétrique en 4v1 qui sera finalement inclus dans le remake.

Une équipe de Survivants devra donc y faire face à un Mastermind au sein d'une arène, mais nous n'avions jusqu'à présent vu à l'œuvre qu'un certain Daniel Fabron, un nouveau venu dans la franchise, tout en sachant qu'Annette Birkin sera également au casting. Capcom élève désormais le niveau en révélant deux antagonistes supplémentaires dont les noms parleront évidemment aux fans. En effet, le président d'Umbrella, Ozwell Spencer, et la chercheuse à la tête du Projet W, Alex Wesker, viendront semer la terreur dans les parties. Si le premier est facilement reconnaissable, la jeune femme a elle bien changé, mais nous n'allons clairement pas nous en plaindre au vu du résultat. Ils disposeront tous les deux d'un panel de compétences leur étant propre pour mener la vie dure aux Survivants.

Alex Wesker Les fans qui ont déjà croisé la route d'Alex Wesker dans Resident Evil Revelations 2 se souviennent peut-être qu'elle utilise des moyens détournés pour atteindre ses objectifs. Férue de tortures psychologiques, elle adore faire subir à ses sujets les pires tourments, ce qui en fait la parfaite Mastermind. Elle favorise l'utilisation de pièges en même temps qu'elle manipule la zone pour ralentir les Survivants grâce à des barrages et des zombies boostés. Comme si cela n'était pas assez menaçant, quand Alex sort le grand jeu, elle peut faire appel à Yateveo, une plante carnivore particulièrement vicieuse. Cette arme biologique ne peut pas se déplacer, mais placée au bon endroit, c'est un puissant obstacle qui peut significativement retarder les Survivants dans leur tentative d'évasion.

Ozwell Spencer Ozwell E. Spencer est un ennemi resté dans l'ombre dans la série Resident Evil, laissant les autres faire le sale boulot. Quatrième cerveau de Resident Evil Resistance, Ozwell adopte désormais une approche plus directe. Profitant de sa position de fondateur d'Umbrella Corporation, Ozwell utilise la technologie de pointe de la société pour tourmenter ses cobayes. Contrairement à d'autres Masterminds qui invoquent des armes biologiques contrôlables (comme le Yateveo d'Alex Wesker, G-Birkin d'Annette Birkin et le Tyran de Daniel Fabron), Ozwell génère plutôt un champ de désintégration infligeant d'énormes dégâts à tout survivant qui tente de le traverser.

Et pour faire les choses bien, ce sont deux arènes supplémentaires qui ont été dévoilées par la même occasion et illustrées, le Casino et le Parc abandonné.

Le Casino - Un lieu de divertissement pour les amateurs de sensations fortes... et les Masterminds vicieux. Ses machines à sous toujours en activité et ses jetons éparpillés au sol racontent l'histoire sinistre de la désertion précipitée de ce lieu lors de l'effondrement de Raccoon City.

Le Parc abandonné - Un Parc sur le thème de l'horreur situé à la périphérie de Raccoon City. Il a lui aussi été laissé à l'abandon lorsque zombies et armes biologiques ont envahi Raccoon City. Aujourd'hui, des monstres terriblement réels ont remplacé les imaginaires et attendent patiemment leurs prochaines victimes.

La date de sortie de Resident Evil Resistance, et donc de RE3, est fixée au 3 avril sur PS4, Xbox One et PC.

