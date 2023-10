Resident Evil Village : l'horreur prend un tournant inespéré aujourd'hui en vidéo

Le mois dernier, Apple a dévoilé ses nouveaux smartphones, les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, et le constructeur a surtout annoncé que plusieurs jeux AAA allaient débarquer sur l'App Store, pour le plus grand plaisir des joueurs équipés d'un iPhone ou d'un iPad. Et c'est Resident Evil Village qui ouvre le bal avec sa bande-annonce de lancement :

Eh oui, le survival-horror de Capcom est désormais disponible sur iOS pour iPhone et iPad, à condition que ces derniers soient équipés d'une puce M1 au minimum. Le jeu est donc jouable sur les iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Pro et iPad Air, et comme le montre la vidéo de gameplay ci-dessus, les commandes et l'interface ont été adaptés pour les écrans tactiles. Pour attirer les joueurs, la séquence d'introduction de RE Village est totalement gratuite, puis il faudra passer à la caisse pour découvrir la suite des mésaventures d'Ethan Winters. La Winters' Expansion est également déjà disponible dans la boutique, pour profiter du jeu de base avec une caméra à la troisième personne et d'une aventure inédite avec Rose Winters. Enfin, jusqu'au 20 novembre prochain, le jeu et son extension sont en promotion, et la tenue Street Wolf pour Rose est offerte en bonus.

