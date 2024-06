Resident Evil Village : un énorme palier de ventes franchi

Née en 1996, la franchise Resident Evil continue de passionner des millions de joueurs, il faut dire que Capcom a eu la bonne idée de lui faire changer de direction pour la moderniser avec Resident Evil 7: Biohazard, qui a longtemps été l'opus le plus vendu de la saga, avant d'être dépassé par Resident Evil 2 Remake.

Mais la suite de RE 7 n'a pas à rougir face à ces deux mastodontes, Capcom annonce aujourd'hui que Resident Evil Village compte plus de 10 millions d'exemplaires vendus ! Le survival-horror en vue FPS a été lancé mai 2021 sur PC, PlayStation et Xbox, il a même eu droit à sa version Switch grâce au cloud gaming et à une version iOS sur l'App Store pour les iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Pro et iPad Air. Autant dire que tout le monde peut mettre les mains sur cet opus, qu'importe sa plateforme de prédilection.

Capcom rajoute que, trois ans après sa sortie, Resident Evil Village continue de se vendre à hauteur de deux millions d'exemplaires par an, c'est l'opus qui s'écoule le plus rapidement, les chiffres vont continuer de grimper, pour pourquoi pas dépasser les 13,90 millions de ventes de Resident Evil 2 Remake !

Si vous ne l'avez pas encore fait, Resident Evil Village est disponible en Gold Edition à partir de 17,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.

Lire aussi : TEST de Resident Evil Village : « je vous chercherai, je vous trouverai et je vous tuerai »