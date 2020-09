Resident Evil : une image qui fera un superbe fond d'écran et deux logos pour le 25e anniversaire de la série

La présentation du jour de Capcom au Tokyo Game Show 2020 nous a permis d'en apprendre un tout petit plus sur Resident Evil Village. Mais l'éditeur en a aussi profité pour nous préparer aux festivités qui se profilent pour 2021, année des 25 ans du tout premier épisode, le Resident Evil de la PlayStation.

C'est avec une magnifique illustration qui fera un joli wallpaper sur les écrans de certains que Capcom commence à nous chauffer. Et nous avons également droit à deux logos pour l'initiative, un classique avec l'enseigne d'Umbrella Corp. et un plus original avec un mignon toutou. Un site teaser qui regroupera les annonces liées à ce 25e anniversaire, qui sera officiellement fêté le 22 mars 2021, a aussi été lancé, mais il est encore bien vide pour le moment.

Alors que Resident Evil Village est déjà prévu pour l'année prochaine et que les trois épisodes fondateurs ont déjà eu droit à leur remake, quelle surprise pourrait bien nous préparer Capcom ? Tous les rêves sont permis. En attendant d'être fixé, Resident Evil 3 est disponible à partir de 35,99 € sur Amazon.fr.