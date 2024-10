Resident Evil 2 : le remake du jeu culte daté sur de nouvelles plateformes

Depuis l'année dernière, Capcom porte ses jeux Resident Evil sur iOS. Les joueurs qui possèdent un appareil compatible peuvent déjà profiter de Resident Evil Village, Resident Evil 4 et Resident Evil 7: Biohazard sur leur iPhone, iPad ou Mac, mais un autre opus arrivera prochainement.

Capcom l'avait déjà annoncé, mais il nous le rappelle : Resident Evil 2 Remake sortira pour iPhone, iPad et Mac en 2024. Les précommandes sont lancées sur l'App Store, avec une date de sortie fixée au 31 décembre 2024. Il faudra encore une fois avoir un iPhone 15 Pro, un iPad ou un Mac équipé d'une puce M1 au minimum pour profiter du jeu sur iOS. Le titre demandera quand même 31 Go d'espace libre et pourra être joué sans manette, même s'« il est cependant conseillé d'en utiliser une ». Comme pour les autres opus sur l'App Store, il sera possible de découvrir le début gratuitement, mais pour l'aventure complète, il faudra passer à la caisse et débourser 39,99 €.

Remake du jeu de 1998, Resident Evil 2 suit pour rappel Leon S. Kennedy lors de son premier jour en tant que policier de Raccoon City, alors que le commissariat est envahi de zombies. En parallèle, nous suivons également Claire Redfield, à la recherche de son frère Chris après l'incident du manoir Spencer.

