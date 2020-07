BON PLAN sur F1 2020 : où le trouver pas cher (#NePayezPasVosJeuxPleinPot)

Toujours dans l'esprit de notre quête contre le jeu cher (#NePayezPasVosJeuxPleinPot), nous avons fureté dans les divers magasins physiques, ainsi qu'en ligne, pour avoir une idée du prix auquel F1 2020 est vendu un peu partout. Vous trouverez, ci-dessous, la liste des prix dans les diverses enseignes où nous avons trouvé le jeu en version physique.

Pour la Seventy Edition, c'est Cultura qui se démarque avec un tarif de 5 à 10 € moins cher que les autres enseignes, du moins pour les versions consoles, celle pour PC y étant plus cher que dans les autres boutiques.

Concernant la Deluxe Schumacher Edition, qui inclut du contenu bonus et qui sortira 3 jours plus tôt, c'est Auchan qui propose la meilleure offre, à 59,99 € pour les versions consoles, ce qui en fait la meilleure offre toutes éditions confondues. À noter, sur Amazon France, il y a un pack proposant la version PS4 du jeu (Seventy Edition) et un volant RWA Apex sous licence officielle PlayStation pour 179,90 €.

Pour les joueurs PC, si vous optez pour une version numérique, Gamesplanet propose le meilleur prix actuel sur les précommandes du titre.

En espérant que nos recherches vous soient utiles, et si par hasard vous trouvez d'autres offres à partager avec nous, les commentaires sont à votre disposition pour le faire savoir.

Pour rappel, la date de sortie de F1 2020 est fixée au 10 juillet prochain (le 7 juillet pour la Schumacher Deluxe Edition).