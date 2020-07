F1 2020 : les avis positifs de la presse française exhibés en vidéo

F1 2020 est sorti le 10 juillet dernier sur ordinateurs et sur les consoles de salon de Sony et Microsoft. Le jeu de course de Codemasters a visiblement séduit la presse spécialisée, les notes vont de 86 à 91/100 sur Metacritic en fonction des plateformes, et le développeur anglais partage aujourd'hui une nouvelle bande-annonce résumant les avis de la presse française.

F1 2020 est ainsi « la référence ultime du genre » pour JeuxVideo.com, « un cocktail toujours efficace » pour La Provence, « une belle réussite » selon Presse-Citron, « un opus 2020 clairement réussi » pour F1Only.fr, tandis que France TV Sport souligne que « le nouveau mode Mon Écurie fait passer un nouveau cap à la franchise ». Et surtout, le jeu a « complètement séduit » JeuxActu.

Pour rappel, F1 2020 est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, en Seventy Edition ou dans une Deluxe Schumacher Edition permettant de piloter les Jordan 191, Benetton B194, Benetton B195 et Ferrari F1-2000. Vous pouvez acheter le titre à 44,99 € chez Gamepod sur PS4 ou parcourir notre guide d'achat pour trouver la meilleure offre en fonction de l'édition et votre plateforme.