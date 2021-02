The Medium : les avis positifs de la presse spécialisée exhibés en vidéo

The Medium est sorti à la fin du mois dernier, il s'agit pour rappel du dernier jeu en date de Bloober Team, studio polonais connu pour les Layers of Fear, Observer ou encore Blair Witch. Le titre a rapidement séduit les joueurs, il a été rentabilisé en une journée seulement, et il a également fait sensation auprès de la presse spécialisée.

Bloober Team dévoile en effet une nouvelle bande-annonce de The Medium, avec des avis positifs de testeurs, et de grosses notes. 9/10 chez Gamespot, 92/100 pour PC Gamer, 8/10 chez IGN ou encore 4,5/5 pour Bloody Disgusting, sans oublier une moyenne de 87 % d'avis positifs sur Steam et une note de 4,4/5 sur le Microsoft Store. La vidéo ci-dessus fait par ailleurs retentir le titre Fade, composé par Akira Yamaoka et Arkadiusz Reikowski et chanté par Mary Elizabeth McGlynn et Troy Baker, ce dernier doublant le monstre du jeu.

Le jeu d'horreur et d'énigmes polonais vaut le détour, surtout si vous passez par le Xbox Game Pass, sur PC ou Xbox Series X | S, l'abonnement coûte pour rappel 29,99 € pour trois mois.

