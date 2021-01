The Medium : le jeu de Bloober Team rentable en 24h seulement

Avec sur son CV des jeux comme Layers of Fear, Observer et Blair Witch, Bloober Team est déjà bien connu des joueurs amateurs de titres horrifiques, mais il reste encore un petit studio polonais ne disposant pas du budget pour développer de AAA. Autant dire que The Medium était son plus gros projet à ce jour, mais il a vite été rentabilité.

Comme l'a indiqué Bloober Team dans un communiqué de presse en polonais relayé par Money.pl, il a déjà gagné de l'argent sur The Medium, les précommandes et ventes du jeu lui ont permis d'être rentable en 24 heures seulement et de renflouer les caisses, développement et budget marketing inclus.

Sorti le 28 janvier dernier sur PC et Xbox Series X | S, The Medium met en scène Marianne, dotée de pouvoirs lui permettant de voyager dans le monde des esprits. Malgré des notes bonnes, sans plus, le titre a déjà séduit bon nombre de joueurs, et il est pour rappel jouable via le Xbox Game Pass, contre 29,99 € par trimestre.

Lire aussi : Bloober Team voulait « être le Blumhouse du jeu vidéo », et vante encore The Medium