Bloober Team voulait « être le Blumhouse du jeu vidéo », et vante encore The Medium

Si tout se passe bien, The Medium sortira le 10 novembre prochain sur les Xbox Series S et X de Microsoft ainsi que sur PC. Il s'agit pour rappel d'un jeu d'horreur développé par Bloober Team, studio polonais désormais bien connu pour ses titres horrifiques justement, et qui s'est entretenu avec GamesIndustry.biz avant le lancement de son prochain jeu.

Dans cette entrevu, le fondateur du studio Piotr Babieno revient sur ses débuts, alors qu'il voulait avec son équipe « être le Blumhouse du jeu vidéo », en référence à Blumhouse Productions, qui est derrière un tas de succès commerciaux ces dernières années comme Paranomal Activity, American Nightmare (The Purge), Insidious, Ouija, Sinister ou encore Pas un bruit. Bref, si vous voulez trembler (façon jump scares faciles) avec un film récent, Blumhouse Productions a ce qu'il vous faut, et Bloober Team voulait faire de même avec le jeu vidéo, mais il a vite compris qu'il manquait d'expérience.

Le studio a donc développé des jeux pour acquérir ce savoir-faire, mais au final, le résultat était rarement bon, à l'instar de Basement Crawl, jeu multijoueur disponible au lancement de la PS4 qui a fini avec une moyenne de 27/100 sur Metacritic. Coup dur pour Guillaume Piotr et son équipe, qui ont alors décidé de faire ce qui leur plait : des jeux d'horreur en solo. Le studio polonais a sorti Layers of Fear en 2016, et ça a été un carton, critique comme commercial, le jeu a fait sensation et s'est rapidement imposé comme la nouvelle référence du survival-horror. Bloober Team a alors développé Observer, puis Layers of Fear 2 et Blair Witch, toujours des jeux horrifiques bien accueillis par la presse et les joueurs.

Désormais, Bloober Team travaille donc sur The Medium, qui mettra en scène une médium capable de voyager entre deux dimensions pour enquêter sur des visions liées à un tueur d'enfants. Un concept de gameplay que le studio polonais avait en tête depuis 2012, mais qu'il était impossible de développer sur les consoles actuelles, comme le rappelait le producteur Jacek Zięba en juillet dernier. Il y a trois ans, Bloober Team a reçu un dev kit d'une console de la prochaine génération, et a donc ressorti son idée du placard à idées.

Piotr Babieno n'oublie enfin pas de parler de la pandémie de COVID-19, qui rappelle l'importance de voir ses collègues au bureau, mais qui entrave surtout les plans de développement. Ainsi, le studio n'est pas encore tout à fait certain de pouvoir lancer The Medium le 10 novembre prochain, en même temps que les Xbox Series S et X, mais il est trop tôt pour affirmer que ce ne sera pas du tout possible, quoi qu'il en soit, Bloober Team compte lancer son jeu en fin d'année 2020 sur PC et les consoles next-gen de Microsoft. Si vous préférez les ordinateurs, un PC gaming est proposé à 799 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : The Medium : une première musique composée par Akira Yamaoka à télécharger gratuitement