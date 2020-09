The Medium : une première musique composée par Akira Yamaoka à télécharger gratuitement

Les amateurs de survival-horror connaissent forcément le nom d'Akira Yamaoka, compositeur et ingénieur du son s'étant fait une belle réputation grâce à son travail sur la franchise Silent Hill. Il est à l'origine de bandes originales qui mélangent les émotions, avec beaucoup de nostalgie, mais également des compositions d'ambiance plus lourdes et inquiétantes. Bref, le combo idéal pour du Silent Hill.

Mais Akira Yamaoka travaille actuellement avec Bloober Team et Arkadiusz Reikowski sur la musique de The Medium, prochain jeu d'horreur du studio polonais qui nous plongera au cœur d'une enquête sur un tueur d'enfants aux côtés de Marianne, une médium pouvant voyager entre deux dimensions. Un survival-horror sombre avec des décors inspirés des peintures de Zdzisław Beksiński, et Bloober Team vient de dévoiler cette semaine un premier extrait de la bande originale composée par Akira Yamaoka. Le titre est intitulé The Maw, et il est à télécharger gratuitement sur Steam. Ici, le compositeur japonais nous rappelle qu'il sait créer une atmosphère oppressante avec des sons industriels, l'occasion pour les développeurs de repréciser que The Maw (La Gueule) sera une entité hostile et intelligente du monde des esprits dans The Medium, incarnation d'émotions contradictoires née d'une tragédie innommable. Un personnage doublé par Troy Baker qui a d'ailleurs fait résonner sa voix dans un récent making of.

The Maw n'est que la première piste d'une série de musiques signées Akira Yamaoka et Arkadiusz Reikowski qui seront dévoilées petit à petit, et toujours gratuitement, avant la sortie de The Medium en fin d'année 2020 sur PC et Xbox Series X. Si vous ne connaissez pas le talent du compositeur japonais, la bande originale de Silent Hill 2 est disponible à 9,99 € sur Amazon.fr.