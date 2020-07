The Medium : une nouvelle bande-annonce et des détails sur le gameplay

Microsoft tient beaucoup à The Medium, prochain jeu d'horreur psychologique de Bloober Team (Layers of Fear, Observer, Blair Witch). Le titre avait été dévoilé en mai dernier, mais les studios ont profité aujourd'hui du Xbox Games Showcase pour dévoiler une nouvelle bande-annonce :

Mais surtout, le lead game designer Wojciech Piejko a pris la parole sur le site de Xbox pour détailler le gameplay de The Medium, qui proposera pour rappel de voyager entre le monde réel et celui des esprits afin résoudre des énigmes et avancer dans l'aventure.

Lorsque nous avons dévoilé The Medium pour la première fois durant le Inside Xbox de Microsoft en mai dernier, nous vous laissions savoir qu’il en restait encore beaucoup à dévoiler sur notre nouveau titre d’horreur psychologique…

Chacun de nos jeux, d’Observer à Blair Witch en passant par Layers of Fear, possède une thématique forte, qui motive tous les aspects de la conception de ces titres, en termes de créativité comme de technologie. Pour The Medium, cette thématique, c’est la perception. Ou plutôt la manière dont votre perspective influe sur ladite perception. Lorsque vous changez de point de vue, vous découvrez de nouvelles vérités, finalement loin de celles que vous aviez perçues à l’origine.

Il y a toujours deux versions de la même histoire.

Aujourd’hui, nous pouvons enfin dévoiler un aspect essentiel du gameplay de The Medium vous permettant également de comprendre un peu mieux sa thématique, qui jusqu’ici pouvait sembler obscure : le concept de double réalité.

Lors de l’annonce de notre titre, nous avons brièvement parlé de Marianne, notre personnage principal, une femme hantée par des visions qui la conduisent jusqu’à un hôtel abandonné de Cracovie, lieu d’une terrible tragédie s’étant déroulée des années plus tôt. Marianne, en sa qualité de médium, peut interagir à la fois avec notre monde et avec celui des esprits pour résoudre les mystères qui entourent ce lieu.

Mais ce dont nous nous sommes gardés de parler… c’est que ces deux mondes sont calculés et affichés simultanément et que vous pouvez les explorer et interagir avec eux en même temps.

Grâce à la puissance de la nouvelle génération, The Medium affiche deux mondes visuellement radicalement différents simultanément, sans aucun temps de chargement visible. À plusieurs moments dans le jeu, les joueuses et les joueurs pourront jouer dans un monde, puis dans l’autre, ou dans les deux en même temps. Le jeu a été conçu pour garantir que chaque moment soit varié et riche en surprises.

Cette technologie apporte une expérience, une perspective unique et de nouvelles manières de jouer. Une énigme qui semble impossible à résoudre ou une échappatoire introuvable dans le monde réel ? La solution se trouve peut-être dans le monde des esprits, accessible grâce aux pouvoirs de médium de Marianne. Et comme chaque monde dispose de contrôles différents à la manette, l’exploration et la résolution d’énigmes peut également s’effectuer en simultané si le besoin s’en fait sentir.

De plus, lorsqu’elle est dans le monde des esprits, Marianne peut utiliser des capacités différentes de celles à sa disposition dans le monde réel, comme celle de sortir de son propre corps.

C’est grâce à ce talent qu’elle pourra visiter des endroits exclusivement réservés aux esprits. Mais faites attention : sortir du corps de Marianne peut avoir un prix. À l’image d’un plongeur dans les profondeurs de la mer, si vous restez trop longtemps hors de son corps, votre alter ego dans le monde réel en subira les conséquences… et celles-ci peuvent s’avérer fatales.

C’est un concept technologique que notre studio souhaitait mettre à profit depuis des années, mais en toute honnêteté, c’était jusqu’ici impossible à cause des limitations techniques de la génération précédente. Sans la technologie embarquée dans la Xbox Series X et les PC les plus récents, nous serions incapables d’afficher deux mondes distincts simultanément. Cela nous permet également de passer instantanément d’un endroit à un autre, j’espère d’ailleurs que ce dernier point va redéfinir le genre horrifique.

Nous nous sommes assurés que le jeu restait effrayant, rempli de suspense en permanence et imprévisible. Pour ce faire, Marianne ne pourra parfois pas choisir dans quel monde elle se retrouvera. Les joueuses et les joueurs devront donc rester à l’affût à chaque instant, vous ne saurez jamais quand nous choisirons de vous faire passer d’un monde à l’autre… ou dans les deux en même temps, que ce soit pendant les phases de gameplay ou durant les cinématiques. L’absence de temps de chargement rend toutes ces choses possibles.

Cette volonté de créer une expérience proche du cinéma est renforcée par la bande originale du titre, imaginée par le talentueux compositeur de Silent Hill, Akira Yamaoka, et Arkadiusz Reikowski, le compositeur de Bloober Team. Ce n’est pas un hasard si deux artistes se sont penchés sur la bande originale d’un jeu dépeignant deux mondes opposés. Ils ont travaillé en duo pour créer des atmosphères uniques dans chacun des mondes et celles-ci peuvent bien sûr s’entremêler lorsque vous vous trouverez dans les deux mondes en même temps.

Nous sommes impatients d’entendre et de lire vos réactions suite à ces nouvelles annonces et nous vous dévoilerons plus d’images de gameplay et d’informations dans les mois précédant la sortie de The Medium.