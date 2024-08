The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, plongée dans le Monde du Néant et transformation tranchante dans une nouvelle bande-annonce

Alors que la Switch n'est plus toute jeune et que la prochaine console de Nintendo se fait désirer, la machine hybride va encore nous régaler avec tout un tas d'exclusivités pour cette fin d'année. La prochaine sur la liste ne sera rien de moins qu'un Zelda inédit où Link va laisser la vedette à la princesse donnant son nom à la licence, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Révélée lors du Direct de juin, cette nouvelle aventure pour le moins originale nous fera utiliser le Sceptre de Tri capable de créer des échos, avec notamment une mécanique de Synchronisation dévoilée lors d'une vidéo en début de mois qui faisait la part belle à la région d'Hyrule et ses divers biomes. Vous vous en doutez, nous sommes loin d'avoir tout vu du jeu et la bande-annonce du jour dévoile ainsi d'autres éléments inédits qui en feront partie. Restez bien jusqu'à la dernière seconde sauf si vous souhaitez garder la surprise de l'apparition d'un certain personnage ! Auquel cas, ne lisez pas la fin de cet article et ne regardez pas les visuels en page suivante.

La vidéo débute donc en mettant en avant l'intrigue de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, avec les mystérieuses failles apparues dans Hyrule qui ont donc même englouti le roi et d'autres membres de la cour. Zelda et Tri pourront entrer dans ces dernières, qui mènent au Monde du Néant, un espace faisant fortement penser au Monde Distorsion de Pokémon Version Platine. Il est constitué d'éléments figés dans le vide venant de l'extérieur, dont les habitants pris au piège. Mieux encore, les donjons feront leur retour dans cet espace comme montré avec les Ruines d'Ussude, où des boss et énigmes la mettront au défi. Vous noterez l'humour de la séquence avec Zelda faisant apparaître un lit pour taper une petite sieste plutôt que se battre !

Si vous commenciez déjà à regretter Link, un mode Épéiste permettra temporairement à Zelda de manier une épée et se protéger avec un bouclier, qui sont étrangement familiers. Une jauge disposant visiblement d'un niveau limitera donc cette transformation, pouvant être remplie en collectant de l'énergie dans le Monde du Néant. Divers habitants du royaume sont aussi mis en avant, dont Igor l'ingénieur. Ce dernier créera des automates pouvant nous aider au combat, qualifiés de plus puissants que les échos. Enfin, nous avons un aperçu de diverses phases de jeu, dont Zelda en train de nager et faisant une course à dos de cheval. Et, oui, c'est bien un personnage ayant l'apparence de Link avec les yeux rouges qui attaque notre héroïne...

La sortie de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom est pour rappel fixée au 26 septembre sur Switch et vous pouvez le précommander au prix de 44,49 € sur Amazon, à 44,99 € chez Cdiscount ou à 49,99 € à la Fnac.

Lire aussi : The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Link sera-t-il jouable ? La réponse a été donnée