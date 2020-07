The Medium : des détails et images sur le gameplay en double réalité pour le jeu d'horreur

Dévoilé lors d'un Inside Xbox en mai dernier, The Medium sera le prochain jeu d'horreur de Bloober Team, studio polonais déjà bien connu pour les Layers of Fear, Blair Witch ou encore Observer. Le titre nous emmènera cette fois aux côtés d'une médium enquêtant sur la mort d'un enfant en évoluant dans le monde réel, mais également dans celui des esprits.

The Medium sera donc un jeu d'horreur psychologique, mais aussi un titre avec des énigmes, qu'il faudra résoudre en explorant les deux mondes. La page du jeu sur le Microsoft Store vient d'être mise en ligne et dévoile quelques détails à son sujet. Le joueur devra ainsi se défendre contre des forces obscures dans le monde des esprits en utilisant des boucliers d'énergie et des pouvoirs, débloquer des passages en interagissant avec les deux mondes, résoudre des puzzles et faire face à d'horribles choses dans les deux univers. Le monde des esprits s'inspire évidemment des peintures de Zdzisław Beksiński, pour une ambiance sombre à souhait, tandis que la musique est pour rappel composée par Akira Yamaoka (Silent Hill) et Arkadiusz Reikowski, qui était déjà à l'origine des bandes originales des précédents jeux de Bloober Team.

The Medium n'a pas encore de date de sortie précise, il est attendu sur PC et Xbox Series X en fin d'année 2020.

