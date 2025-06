Mafia: The Old Country, loyauté, drama familial et ambiance à couper au couteau dans une nouvelle bande-annonce

Après un Mafia III qui avait déçu en 2016, Hangar 13 a décidé de remonter le temps pour revenir aux origines de la pègre avec un Mafia: The Old Country se déroulant en Sicile. Cette fois, il sera question d'un jeu narratif linéaire sans monde ouvert à explorer, dont le protagoniste Enzo Favara avait été introduit en fin d'année dernière au cours des Game Awards. En amont de la PAX East 2025, le studio et 2K Games en ont profité pour officialiser sa date de sortie et nous en montrer davantage concernant son intrigue. Comme promis, il est venu refaire une apparition ce vendredi soir.

C'est donc durant le Summer Game Fest Live 2025 qu'une nouvelle bande-annonce a été diffusée, centrée sur les évènements qui vont pousser la famille Torrisi à agir. Nous est ainsi présentée la ravissante Isabella, fille du don Bernardo, qui va se faire enlever par Spadaro et ses sbires.

Pour rappel, Mafia: The Old Country est donc attendu 8 août 2025, sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam). Vous pouvez le précommander au prix de 44,99 € chez Gamesplanet si vous jouez sur ordinateur ou dès 39,99 € sur console du côté de Cdiscount (ici et là).