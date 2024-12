Mafia: The Old Country précise sa sortie et dévoile son protagoniste dans une vidéo en fuite avant les Game Awards

Non content d'avoir dans son portfolio la licence Grand Theft Auto grâce à Rockstar Games, dont le prochain épisode est attendu en 2025, Take-Two Interactive dispose également de Mafia, série de GTA-like centrée sur le monde du crime organisé lancée en 2002 avec Mafia: The City of Lost Heaven, qui a eu droit à un beau remake en 2020. Jusqu'à présent, la série allait de l'avant, passant des années 30 aux commandes de Tommy Angelo à Lost Heaven aux années 50 à Empire Bay avec Vito Scaletta, puis en 1968 à New Bordeaux en nous faisant incarner Lincoln Clay, ce qui changeait du mafieux de base il faut bien l'avouer. Pour le quatrième épisode, c'est un retour aux racines qui va donc nous être proposé, littéralement, puisque Mafia: The Old Country se déroulera en Italie aux alentours de 1900, plus précisément sur l'île de Sicile. Ce projet à nouveau développé par Hangar 13 avait été confirmé en 2022, avant qu'un teaser ne soit diffusé cet été durant l'Opening Night Live de la gamescom 2024. Il est désormais temps d'en voir plus le concernant.

Sans surprise, les nouvelles attendues pour décembre concernaient les Game Awards, où une bande-annonce doit y être diffusée. Toutefois, un leak est survenu en amont, qui ne gâche pas entièrement la surprise. En effet, une publicité du jeu est apparue sur YouTube pour certains utilisateurs, comme vous pouvez le voir ci-dessus. Nous devrions donc avoir droit à des passages cinématiques réalisés avec le moteur du jeu, nous montrant notamment le beau brun qui fera office de protagoniste sur fond d'action et d'envolées lyriques. Visuellement, la qualité a l'air d'être présente.

Le plus intéressant, c'est qu'il est précisé que Mafia: The Old Country sortira au cours de l'été 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Strauss Zelnick avait indiqué en novembre que son lancement, ainsi que ceux de Borderlands 4 et GTA VI ne seraient pas rapprochés, mais cela promet tout de même une deuxième moitié d'année bien chargée. Pour le reste, rendez-vous cette nuit.

