The Medium : un making of avec Troy Baker au casting pour le jeu d'horreur

En fin d'année sortira The Medium, un jeu d'horreur plutôt attendu par les amateurs du genre, car développé par Bloober Team (Layers of Fear, Observer, Blair Witch) et avec Akira Yamaoka (Silent Hill) à la bande originale. Le titre nous plongera dans un univers mystérieux inspiré des peintures de Zdzisław Beksiński pour une ambiance sombre et horrifique.

Bloober Team a récemment partagé un making of de The Medium, afin d'en apprendre un peu plus sur son jeu next-gen. Le studio ne compte pas forcément faire sursauter les joueurs, mais les plonger dans une atmosphère pesante, avec un gameplay nous faisant voyager entre deux dimensions différentes. Nous y suivrons pour rappel Marianne, une femme qui a des visions d'un tueur d'enfants et qui doit mener l'enquête pour découvrir l'origine de ces apparitions et tenter de l'arrêter. Sur son chemin, elle devrait y croiser des créatures étranges, notamment La Gueule, qui fait une apparition en toute fin de vidéo et qui est doublé par Troy Baker, acteur bien connu pour ses rôles dans Death Stranding, The Last of Us, God of War, Batman ou encore Far Cry 4.

The Medium est pour rappel attendu en fin d'année 2020 sur PC et Xbox Series X. Pour vous mettre dans l'ambiance, vous pouvez retrouver Blair Witch de Bloober Team à 29,9 € sur Amazon.fr.

