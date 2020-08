NETFLIX : The Witcher : Le making of, un documentaire sur l'envers du décor de la série disponible maintenant

Le tournage de la Saison 2 de The Witcher a repris ce mois-ci, après plusieurs mois de hiatus dus au COVID-19. Dificile donc de savoir quand elle pourra être diffusée, mais les espoirs semblent très maigres quant à une disponibilité des nouveaux épisodes avant au mois l'année prochaine.



Netflix a un petit quelque chose pour nous faire patienter jusque-là, qui vient d'être rendu accessible directement sur sa plateforme. The Witcher : Le making of est un documentaire qui revient sur le tournage de la première saison, du choix des acteurs à leur entraînement en passant par les moments difficiles sur le terrain et même les effets spéciaux. Il ne va cependant pas vous occuper longtemps, car le programme ne dure que 32 minutes, mais si vous aimez connaître les secrets du septième art, vous allez être servis.

Le SVOD prépare pour rappel d'autres choses en lien avec la licence, à savoir le film d'animation The Witcher: Nightmare of the Wolf et la mini-série The Witcher: Blood Origin. Et si vous préférez passer le temps en jouant aux jeux vidéo, The Witcher 3: Wild Hunt - Édition jeu de l'année est disponible pour 27,17 € chez Amazon.

