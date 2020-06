The Last of Us Part II : un dernier making of pour détailler l'univers dangereux et ses menaces

Depuis le mois dernier, Sony Interactive Entertainment assure la promotion de The Last of Us Part II par le biais d'une série de making of Inside. Le premier numéro revenait sur le scénario, le deuxième abordait les éléments de gameplay et la troisième dévoilait de nombreux détails, sur la motion capture ou les personnalités par exemple. Nous avions un ultime rendez-vous ce 3 juin pour en apprendre plus sur l'univers de cette suite, c'est donc tout naturellement que la vidéo « Au cœur du monde » a été diffusée.

Neil Druckmann, Kurt Margenau et Halley Gross prennent à nouveau la parole durant ces quelques minutes, avec comme nouvel intervenant le directeur artistique John Sweeney. Vous avez déjà dû le comprendre à travers les multiples vidéos sur le jeu, le monde de The Last of Us Part II sera dangereux et la mort jamais bien loin, le level design proposant des expériences périlleuses en plus des ennemis, ne laissant jamais le joueur souffler. Il est également décrit comme plus grand à tous les niveaux que celui du premier épisode, notamment par son exploration.

L'équipe a voulu dépeindre une communauté soudée sachant se débrouiller avec la ville de Jackson, ses habitants bénéficiant ainsi de l'électricité, et qui vit dans la tranquillité à l'abri des menaces extérieures. Elle permet ainsi de mettre en scène des éléments que nous pouvons considérer comme acquis dans le monde réel, mais qui ne le sont plus dans ce futur post-apocalyptique. En total contraste avec cette quiétude, nous serons amenés à arpenter les rues de Seattle, transformée en véritable zone de guerre où plusieurs factions s'affrontent pour les ressources locales. Nous avons d'un côté le Front de libération de Washington, disposant de matériel militaire, et de l'autre les Séraphites (ou Scars), un groupe religieux considérant l'épidémie comme un châtiment divin. Et bien entendu, les Infectés seront également de la partie, avec de nouveaux types comme les Puants.

Allez, encore un peu de patience, le lancement de The Last of Us Part II est prévu pour le 19 juin prochain en exclusivité sur PS4. D'ici là, vous pouvez toujours admirer la superbe cinématique CGI en version longue diffusée dans la journée.

