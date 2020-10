The Medium : la date de sortie dévoilée avec une vidéo inspirée par Beksiński

Hier, Bloober Team promettait de mettre fin à un long suspense concernant The Medium, sans en dire davantage, mais tous les joueurs attendaient évidemment de découvrir la date de sortie de son prochain jeu d'horreur. C'est bien le cas, une nouvelle vidéo a été diffusée, mais il y aura quelques déçus.

Car oui, alors que tout le monde espérait voir The Medium arriver en même temps que les Xbox Series X et S le 10 novembre prochain, il faudra patienter un mois supplémentaire. La date de sortie de The Medium est donc fixée au 10 décembre 2020 sur PC et Xbox Series X et S, soit encore deux mois d'attente.

Bloober Team en profite pour partager une nouvelle bande-annonce, dévoilant la piste Marianne's Theme composée par Arkadiusz Reikowski cette fois, et qui accompagne des captures de décors du jeu, ouvertement inspirés des tableaux de Zdzisław Beksiński. The Medium sera jouable via le Xbox Game Pass, l'abonnement coûte 29,99 € pour trois mois.