The Medium : une image, et un rendez-vous imminent pour une annonce

Les amateurs de jeux d'horreur scrutent avec attention les nouvelles autour de The Medium, prochain titre de Bloober Team (Layers of Fear, Observer, Blair Witch). Le titre est régulièrement mis en avant par Microsoft, il sera en effet exclusif aux Xbox Series X et S sur consoles, mais malheureusement, il n'a pas encore de date de sortie.

Récemment, Bloober Team expliquait que le développement avançait bien, mais qu'il n'était pas encore en mesure d'affirmer que The Medium sera bien un jeu du lancement des Xbox Series X et S. Le studio nous donne cependant rendez-vous demain, à 15h00, afin de découvrir une nouvelle très attendue, mettant fin à un mystère. En toute logique, Bloober Team devrait donc dévoiler demain après-midi la date de sortie de The Medium, croisons les doigts pour qu'elle soit fixée au 10 novembre prochain.

En attendant, le studio partage une nouvelle image de son jeu d'horreur, avec ici la dimension alternée qui nous rappelle que les développeurs se sont fortement inspirés de l'artiste Zdzisław Beksiński pour la créer. Le titre sera jouable au lancement via le Xbox Game Pass, vendu 29,99 € pour trois mois.