Sons of the Forest : un acteur connu et un rendez-vous majeur pour le jeu de survie

Endnight Games avait dévoilé Sons of the Forest, la suite de The Forest, lors des Game Awards 2019. Après de longues années d'attente et plusieurs reports, le titre est finalement sorti le 23 février dernier, mais en Early Access seulement. Cela n'a pas empêché des millions de joueurs d'acheter le jeu.

Endnight Games a déjà publié plusieurs mises à jour pour rajouter du contenu et corriger des problèmes techniques, il est enfin prêt à évoquer la suite. Dans un bref communiqué, les développeurs annoncent que la date de sortie de Sons of the Forest en version 1.0 est fixée au 22 février 2024, un an après son lancement en accès anticipé donc. Le jeu de survie aura droit à une grosse mise à jour gratuite rajoutant des éléments scénaristiques, de nouvelles fonctionnalités, des optimisations et même des surprises.

Mais surtout, Endnight Games annonce que Shawn Ashmore rejoint le casting, il va doubler le personnage de Timmy, qui va être étoffé pour la version 1.0. L'acteur s'est fait remarquer dans les films X-Men ainsi que dans les jeux vidéo Quantum Break et The Dark Pictures: Man of Medan.

