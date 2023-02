Sons of the Forest sortira finalement en Early Access

Avec The Forest, Endnight Games a réussi le pari de mélanger les mécaniques de jeux d'horreur et de survie, nous demandant de retrouver notre fils sur une île habitée par d'horribles créatures. Sa suite, Sons of the Forest, se fait attendre depuis son annonce aux Game Awards 2019.

Déjà reporté plusieurs fois, Sons of the Forest doit arriver le 23 février 2023 sur PC, et... ce sera bien le cas, mais en Early Access. Alors qu'Endnight Games devait normalement lancer la version finale du jeu, il prendra finalement le même chemin que le premier volet avec un accès anticipé. Le studio ne veut sans doute pas encore retarder la sortie du jeu, et il annonce déjà que beaucoup de contenu sera rajouté après le 23 février prochain, comme des objets et des fonctionnalités, sans oublier des ajustements dans le gameplay.

Rendez-vous dans quelques jours découvrir Sons of the Forest sur ordinateurs, en Early Access. Vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon.