Sons of the Forest : déjà 2 millions de ventes pour le jeu de survie et d'horreur

Jeudi dernier, Endnight Games lançait enfin Sons of the Forest, nouveau jeu de survie et d'horreur sur une île infestée de cannibales. Un titre très attendu par les fans du premier opus, sorti en Early Access en 2014 puis en version finale quatre ans plus tard. Et le studio de développement fait déjà un premier bilan.

Endnight Games annonce en effet que Sons of the Forest s'est écoulé à plus de deux millions d'exemplaires dans les 24 heures suivant sa sortie. Pour rappel, cette suite de The Forest avait été annoncée lors des Game Awards 2019 et a été repoussée plusieurs fois, avant finalement de sortir le 23 février dernier, uniquement sur PC et en Early Access.

Il ne reste désormais plus aux développeurs qu'à enchaîner les mises à jour pour rajouter du contenu à Sons of the Forest, et pourquoi pas le sortir sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon.