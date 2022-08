Sons of the Forest : la suite de The Forest encore repoussée, mais avec une date de sortie précise

Il n'est pas simple d'être développeur indépendant et de suivre un planning précis, Endnight Games en sait quelque chose. Son jeu d'horreur et de survie The Forest a passé plusieurs années en Early Access avant de sortir en version finale en 2018. Et dès l'année suivante, le studio dévoilait aux Game Awards 2019 une suite, Sons of the Forest.

Hey Everyone,



Due to the scope of our new game Sons Of The Forest, it has been hard to pinpoint an exact release date, and today we have to delay one last time.



Giving us time to complete the polish we feel is needed, we will release Feb 23, 2023, priced at $29.99USD. pic.twitter.com/9SmeLelmj6 — Endnight Games (@EndNightGame) August 31, 2022

Le titre devait, à l'origine, sortir en 2021, il a d'abord été repoussé au mois de mai, puis d'octobre 2022. La date approche, et les informations sont encore bien maigres. Endnight Games prend donc aujourd'hui la parole pour officialiser un nouveau report, mais il y a du positif : la date de sortie de Sons of the Forest est désormais fixée au 23 février 2023, au prix de 29,99 $.

Le studio indépendant l'affirme, c'est la dernière fois qu'il reporte le lancement de son jeu d'horreur et de survie, afin de le peaufiner. Sons of the Forest est pour le moment attendu uniquement sur ordinateurs, vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon.