Sons of the Forest : les grosses nouveautés de la 1.0 présentées en vidéo

Annoncé en 2019, Sons of the Forest n'aura été lancé que l'année dernière, en Early Access sur PC via Steam. La suite de The Forest, un jeu de survie désormais culte, s'est fait attendre, les joueurs sur ordinateurs l'ont vu évoluer au fil des mois, mais Endnight Games lancera la version 1.0 dans les prochains jours.

Si nous avons que Timmy sera doublé par Shawn Ashmore (Quantum Break, Alan Wake 2, The Dark Pictures Anthology: Man of Medan) et que le scénario devrait grandement être étoffé avec cette version finale, les développeurs n'ont pas encore tout dévoilé. Nous avons cependant un très bel aperçu des nouveautés de la version 1.0 de Sons of the Forest avec une nouvelle bande-annonce de gameplay, diffusée par IGN et à admirer ci-dessus.

Pour rappel, Sons of the Forest s'est vendu à plus de deux millions d'exemplaires, 24 heures seulement après son lancement en accès anticipé, le chiffre devrait grimper après le passage en 1.0, prévu le 22 février prochain. Vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.