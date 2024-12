Dawnwalker : un titre complet et un rendez-vous pour découvrir le prochain jeu du réalisateur de The Witcher 3

Rebel Wolves est un jeune studio qui n'a encore rien sorti, il faut dire qu'il a été fondé en 2022 seulement, mais son premier jeu est déjà très attendu. L'équipe est dirigée par Konrad Tomaszkiewicz, réalisateur de The Witcher 3: Wild Hunt et second réalisateur de Cyberpunk 2077, elle développe un jeu de rôle et d'action dark fantasy AAA sous Unreal Engine 5, édité par Bandai Namco.

Un leaker affirmait que le nom de ce premier jeu serait Dawnwalker: Origins, les studios ont simplement annoncé qu'il s'agirait du premier volet de la saga Dawnwalker, mais nous avons aujourd'hui un peu plus de précisions. Bandai Namco et Rebel Wolves dévoilent le logo de The Blood of Dawnwalker, avec un teaser qui nous donne rendez-vous le 13 janvier 2025 à 22h00 pour découvrir en détail cet Action-RPG. Comme les studios le rappellent, il s'agira d'un jour de pleine lune (à 23h26 en Cancer, et nous fêterons les Yvette), y'aura-t-il des loups-garous dans ce titre de Rebel Wolves ?

