Crash Bandicoot 4: It’s About Time, le titre du nouvel épisode officialisé, un rendez-vous donné pour la révélation

Ces derniers jours, la licence Crash Bandicoot a énormément fait parler d'elle avec pour commencer un teaser prenant la forme d'un puzzle, avant qu'un organisme de classification ne fasse une bourde en dévoilant la jaquette et un synopsis d'un certain Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Cela aurait pu s'arrêter là en attendant la révélation, mais des screenshots de la première bande-annonce du jeu, ainsi que sa date de sortie, ont également fuité sur la Toile.

???????????? Tune in June 22 @ 8AM PDT / 4PM BST for Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time reveal. Official reveal > leaks, promise ???? pic.twitter.com/chSNyILcpn — Crash Bandicoot (@CrashBandicoot) June 21, 2020

Activision est bien conscient de ces leaks, et après avoir demandé à la communauté d'expliquer Crash en quatre mots, c'est un message sans équivoque qui a été posté, visible ci-dessus. L'éditeur confirme ainsi le nom du prochain épisode, Crash Bandicoot 4: It's About Time et nous promet que la révélation officielle sera bien meilleure que ces quelques fuites. Nous avons ainsi rendez-vous demain, lundi 22 juin 2020, à 17h00 pour la grande révélation. Oui, cela concorde donc parfaitement avec l'annonce du Summer Game Fest où Alf sera présent.

Espérons juste que les possibles surprises encore en réserve restent secrètes jusqu'au dernier moment. Crash Bandicoot 4: It's About Time devrait sortir à minima sur PS4 et Xbox One, avec une compatibilité Xbox Series X.