The Medium : la bande originale en vinyles et CD annoncée par Black Screen Records

Sorti en début d'année sur PC et Xbox Series X|S, The Medium n'a pas déchaîné les passions, mais le titre de Bloober Team a quand même parlé aux fans de Silent Hill grâce à son ambiance et sa bande originale. À la composition, nous retrouvions en effet Arkadiusz Reikowski et Akira Yamaoka, qui ont notamment appelé Mary Elisabeth McGlynn pour chanter quelques titres.

La bande originale est disponible sur les plateformes de streaming depuis le lancement de The Medium, mais elle va prochainement avoir droit à des éditions physiques en CD et vinyles grâce à Black Screen Records. Le distributeur allemand vient en effet de lancer les précommandes d'une édition double CD à 18 € ou double vinyle à 34 €, avec trois éditions différentes : standard avec des disques noirs, audiophile avec des disques marron et sang de bœuf, et enfin orange et noir transparent avec un effet marbré.

Tout cela est en précommande sur le site de Black Screen Records, les vinyles et CD sont attendus fin octobre 2021. Pour rappel, The Medium sortira sur PlayStation 5 le 3 septembre prochain, avec une Two Worlds Special Edition à 59,99 € sur Amazon.

