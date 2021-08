The Medium : les fonctionnalités de la DualSense expliquées en vidéo

Sorti en début d'année sur PC et Xbox Series X|S, The Medium va avoir droit à un portage sur PlayStation 5 à la rentrée, ainsi qu'à une édition physique sur toutes les plateformes. Mais sur la console de salon de Sony, le titre profitera des fonctionnalités de la DualSense pour davantage d'immersion.

Bloober Team et PlayStation partagent cette semaine une nouvelle vidéo, entièrement dédiée aux fonctionnalités de la manette DualSense dans The Medium. Les joueurs pourront ainsi sentir les gâchettes adaptatives résister en chargeant de l'énergie, les nuées de papillons de nuit autour du champ de protection seront palpables grâce au retour haptique, les joueurs pourront ressentir le rythme cardiaque de Marianne s'accélérant lors des séquences d'infiltration, il sera possible d'analyser les objets avec le pavé tactile et le gyroscope, des bruits se feront entendre dans les haut-parleurs de la manette et la barre lumineuse reproduira les effets de flash de la lampe torche de l'héroïne.

L'immersion devrait être totale sur PS5 grâce à la DualSense, Bloober Team rappelle enfin que les joueurs précommandant le jeu sur le PlayStation Store pourront obtenir en bonus la bande originale et un artbook. Vous pouvez également retrouver The Medium Special Edition à 59,99 € sur Amazon avec du contenu physique, tout cela sera disponible le 3 septembre prochain.

