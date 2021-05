Army of the Dead : la bande originale a droit à ses vinyles colorés

La semaine dernière, Netflix sortait Army of the Dead, dernier film en date de Zack Snyder, qui s'était fait remarquer avec L'Armée des Morts au début de sa carrière de réalisateur. Le long-métrage nous emmène à Las Vegas alors que des zombies ont envahi la ville, ce qui n'empêche pas Dave Bautista et ses amis de s'y rendre pour braquer le coffre-fort d'un casino.

La bande originale d'Army of the Dead a été composé par Tom Holkenborg, plus connu sous le pseudonyme de Junkie XL, déjà à l'origine des musiques de Zack Snyder's Justice League, Godzilla vs Kong ou encore Sonic, le film rien que ces deux dernières années. Et Waxwork Records a décidé de faire plaisir aux fans en dévoilant une édition double vinyles de la bande originale du long-métrage, avec un artwork signé Oliver Barrett arborant le zombie Zeus. Son visage se tranche en deux à l'ouverture de la pochette pour dévoiler le coffre-fort du casino de Bly. Et lorsque le coffret est totalement déplié, le coffre s'ouvre pour laisser apparaître d'autres morts-vivants ainsi que la tigresse zombie Valentine, une pochette pour le moins originale. Du côté des disques, nous avons ici un double LP avec des vinyles de 180 g rose et jaune, des couleurs très vives à l'image du Strip de Vegas.

L'Army of the Dead Original Motion Picture Score est déjà disponible en précommande sur le site de Waxwork Records, qui expédie depuis les États-Unis, contre 45 $. Vous pouvez retrouver des platines vinyle sur Amazon.

