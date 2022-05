The Elder Scrolls Online : la bande originale à son tour dans un coffret de 4 vinyles

Source: Just for Games

SpaceLab9 et Bethesda continuent d'évoluer main dans la main, et après la bande originale de The Elder Scrolls V: Skyrim dans un gros coffret de cinq vinyles et les Skyrim Atmospheres sur un seul disque, voilà que les studios annoncent un nouveau coffret de vinyles pour la bande originale du MMORPG The Elder Scrolls Online.

Le coffret regroupe ainsi 44 pistes composées par Brad Derrick, sur quatre vinyles déclinés dans différentes éditions. La plupart des vendeurs ont des disques gris opaques ou blancs transparents, mais la Fnac propose en exclusivité une édition Soda Bottle, avec un gris transparent. Il faudra tout de même débourser 149,99 € pour cette édition, c'est bien plus cher que la bande originale de The Elder Scrolls V: Skyrim, qui incluait un disque en plus.

Les quatre vinyles sont regroupés dans un coffret rigide, accompagnés d'un livret de huit pages au format 30x30 cm avec des illustrations et des notes de Brad Derrick. Tout cela sera disponible dès le 5 mai 2022, soit dans le courant de la semaine !