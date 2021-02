Skyrim Atmospheres : l'ambiance de Bordeciel bientôt en vinyle

Source: Just for Games

Skyrim, comme tous les autres titres de la franchise The Elder Scrolls, propose une aventure épique avec des monstres et de la magie, mais les jeux de rôle sont également une invitation au voyage, où le joueur peut prendre le temps d'admirer le paysage, en l'occurrence de Bordeciel dans cet épisode.

Et pour profiter pleinement de l'immersion, rien de mieux qu'une belle musique. Ça tombe bien, Just for Games va distribuer prochainement Skyrim Atmospheres, avec deux longues pistes de plus de 20 minutes chacune composée par Jeremy Soule et nous faisant voyager en musique dans la région enneigée de The Elder Scrolls V: Skyrim. Deux éditions produites par SpaceLab9 seront proposées, une avec un vinyle bleu clair opaque, et une seconde avec un disque bleu clair transparent, exclusif à la Fnac. Vous pouvez d'ailleurs déjà le précommander à 39,99 €.

Skyrim Atmospheres sera disponible en France à partir du 18 juin 2021 chez les revendeurs habituels. Just for Games avait déjà distribué l'année dernière The Elder Scrolls V: Skyrim Ultimate Edition Vinyl Box Set, à découvrir en vidéo en notre compagnie.

