Dark Souls : les bandes originales en vinyles, limitées à 250 exemplaires, disponibles en précommande

La trilogie Dark Souls de FromSoftware et Bandai Namco est aujourd'hui culte pour son gameplay hardcore, mais également grâce à son ambiance sombre et médiévale, portée par des bandes originales de qualité. Just for Games va prochainement lancer des vinyles en édition très limitée.

Eh oui, le distributeur vient de lancer les précommandes des bandes originales de Dark Souls, Dark Souls II et Dark Souls III, composées par Motoi Sakuraba avec des éditions deux vinyles en bleu, rouge et jaune, limitées à 250 exemplaires chacun. Des vinyles à admirer en images sur la seconde page.

Un tirage très limité produit par SpaceLab9 et qui est donc déjà disponible en précommande à la Fnac contre 44,99 € par épisode (Dark Souls bleu, Dark Souls II rouge et Dark Souls III jaune) mais il faudra attendre jusqu'au 13 novembre prochain avant de les voir arriver sur votre platine.