UNBOXING de Silent Hill : déballage en vidéo et images des bandes originales en vinyles

Silent Hill n'a pas vraiment d'actualité en ce moment, malgré l'arrivée récemment sur GOG.com de Silent Hill 4: The Room et du contenu avec Pyramid Head et Heather Mason dans Dead by Daylight Mobile. Pas question cependant d'oublier la franchise de Konami, et surtout pas ses bandes originales.

Mondo a en effet produit des vinyles des bandes originales de Silent Hill et Silent Hill 2, toutes deux composées par Akira Yamaoka. Si les disques du premier volet sont ici classiques, en noir, sachez que des versions en blanc immaculé existent, mais c'est surtout les vinyles du second jeu qui valent ici le détour, avec notamment un revêtement noir fumé rouge foncé sur l'un des disques. Mondo a soigné les détails, c'est à découvrir dans la vidéo ci-dessus ou via les images sur la seconde page.

La bande originale de Silent Hill, premier du nom, est disponible à 45,99 € sur Amazon.fr, croisons désormais les doigts pour que Mondo propose celles de Silent Hill 3 et Silent Hill 4: The Room en vinyles.

