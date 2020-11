UNBOXING de Vampire: The Masquerade - Bloodlines, déballage en vidéo et images de la bande originale en vinyles

Alors que Paradox Interactive et Hardsuit Labs tardent à sortir Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, qui n'arrivera pas avant l'année prochaine, Milan Records a décidé il y a quelques mois de ressortir la bande originale du premier volet, composée par Rik Schaffer et remastérisée pour l'occasion.

Une bande originale très atmosphérique et bien connue des fans de Vampire: The Masquerade - Bloodlines, premier du nom, qui a droit ici à une édition en deux vinyles rouges avec un effet fumé du plus bel effet, parfait pour plonger les auditeurs dans l'ambiance vampirique du jeu de rôle. La pochette arbore quant à elle une jaquette sobre, mais un très bel artwork de cimetière à l'intérieur. Vous pouvez découvrir la bande originale de Vampire: The Masquerade - Bloodlines en vinyles dans notre vidéo maison ci-dessus ou via les images sur la seconde page, elle est vendue 44,6 € sur Amazon.fr.

Pour les amateurs de vinyles, l'édition collector de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 comprendra un 45 tours ainsi que d'autres contenus physiques et numériques, mais il faudra attendre l'année prochaine pour mettre les mains dessus.

Lire aussi : UNBOXING de No Man's Sky : déballage de la bande originale en vinyles composée par 65daysofstatic