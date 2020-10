UNBOXING de No Man's Sky : déballage de la bande originale en vinyles composée par 65daysofstatic

No Man's Sky est encore aujourd'hui très apprécié par les joueurs, le titre est sorti en 2016, le lancement a été deçevant, mais Hello Games a enchaîné les mises à jour gratuites pour rendre l'expérience optimale. Mais s'il y a bien un élément du titre qui met tout le monde d'accord, c'est sa bande originale.

La bande originale de No Man's Sky a été composée par 65daysofstatic, un groupe de post-rock intrumental anglais, qui avait déjà quelques albums à son actif avant d'accoucher de Music For An Infinite Universe, titre de cette bande originale. Des titres uniquements instrumentaux, très mélodiques et rythmés qui sont regroupés dans une édition double vinyle noire, produite par Laced Records et que vous pouvez découvrir en notre compagnie ci-dessus, ou retrouver à la Fnac contre 40,64 €.

Si vous l'aviez manqué, Hello Games a annoncé cette semaine la mise à jour Next Generation de No Man's Sky, un patch 3.10 spécialement conçu pour les PS5 et Xbox Series X et S avec de nombreuses améliorations graphiques.

