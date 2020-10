UNBOXING de DOOM : la bande originale en doubles vinyles rouges déballée en vidéo

Sorti en 2016 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, puis l'année suivante sur Nintendo Switch et cet été sur Google Stadia, DOOM a mis une vraie baffe aux joueurs. Le FPS d'id Software et Bethesda est violent, nerveux, rapide et intense, le voyage aux Enfers pour affronter les démons est éprouvant, et c'est notamment grâce à la bande originale composée par Mick Gordon.

Le compositeur nous propose là des pistes Heavy Metal, lorgnant souvent vers l'Indu, voire le Djent, avec des ambiances infernales et surtout des guitares qui hurlent. Un vrai plaisir pour les joueurs, totalement plongés dans l'Enfer de DOOM, mais également pour les amateurs de Metal. Mick Gordon a d'ailleurs bien soigné le mixage (contrairement à celui de la BO de DOOM Eternal, dont la composition a été chaotique) et avait même caché des symboles sataniques dans le spectre audio du thème du Cyberdemon, malheureusement pas présent ici. Laced Records a édité la bande originale en CD et vinyles, nous avons tout récemment mis la main sur l'édition avec deux disques rouges, parfait pour se plonger dans l'ambiance (et de toute façon, le coffret collector est en rupture depuis des années).

Vous pouvez ainsi découvrir en notre compagnie l'édition double vinyle de la bande originale de DOOM dans la vidéo ci-dessus, et vous procurer cette même édition sur Amazon.fr contre 41,14 €.