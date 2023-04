Devil May Cry : la bande originale du premier jeu débarque en vinyles

Considérée comme une franchise culte de beat'em all par beaucoup, Devil May Cry est née en 2001 d'un prototype de Resident Evil 4, mais il s'est vite transformé en titre totalement inédit, mettant en scène Dante, un chasseur de démon. Plusieurs suites ont vu le jour et même un reboot, mais c'est bien l'opus original qui nous intéresse cette semaine.

Laced Records vient en effet de dévoiler trois éditions pour la bande originale de Devil May Cry en vinyles. Les fans des musiques de Masami Ueda, Masato Kouda et Misao Senbongi peuvent ainsi craquer pour une édition double vinyle à 35 $ avec des disques rouge et ocre transparents regroupant 34 pistes issues du jeu d'action de Capcom. Chaque vinyle est protégé par une pochette indépendante, l'ensemble étant regroupé dans une jaquette arborant un artwork inédit de StelarPidgin.

Pour les passionnés du jeu, une édition avec quatre vinyles noirs est proposée contre 80 $, avec cette fois 73 musiques du jeu, et toujours des pochettes pour protéger les disques dans un gros coffret rigide. Cette édition est déclinée en Limited Edition Deluxe X4LP avec le même contenu, mais les disques sont ici colorés avec des mélanges de rouge, orange, rose, mauve et blanc. Le prix est le même, mais il faut obligatoirement passer par la boutique de Laced Records pour s'offrir ce coffret, et les exemplaires sont plus limités. Tout cela arrivera dans le courant du mois d'octobre 2023.

Pour rappel, le fabricant avait déjà proposé la bande originale de Devil May Cry 5 en vinyles il y a trois ans. Si vous êtes nostalgiques, vous pouvez également retrouver Devil May Cry HD Collection à 17,99 € sur Amazon.