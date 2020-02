Devil May Cry 3: Special Edition, un dernier point sur les nouveautés dans la bande-annonce de lancement de l'édition Switch

Après avoir sorti tour à tour Devil May Cry et Devil May Cry 2 sur Switch, Capcom s'est attaqué à Devil May Cry 3: Special Edition, qui vient de paraître sur l'eShop en ce 20 février 2020. Pour l'occasion, nous avons droit à une courte bande-annonce de lancement d'une trentaine de secondes.

En plus de quelques passages cinématiques, cette vidéo met surtout en avant les ajouts exclusifs de cette édition pour la console de Nintendo, à commencer par l'inclusion du multijoueur en local à deux joueurs grâce aux Joy-Con détachables dans le mode Palais Sanglant, où Dante et Vergil doivent survivre aux 9 999 étages infestés de démons. La deuxième nouveauté est l'inclusion d'un changement de style à la volée, le mode Free Style, entre Swordmaster, Gunslinger, Trickster, RoyalGuard, Doppelganger et Quicksilver pour des combos toujours plus fous. Enfin, bien que ce ne soit pas montré, il est tout bonnement possible de changer les deux armes équipées sans devoir passer par les Statues de Divinité.

Les prémices des aventures de Dante dans son face à face avec son frère Vergil, sur le point de déverrouiller le portail vers le Monde des Démons. Dante doit y utiliser son épée Rebellion et ses deux pistolets Ebony et Ivory pour stopper Vergil et empêcher l'invasion. Cette préquelle est l'occasion pour les fans de découvrir ou redécouvrir de nombreux éléments fondateurs de la série culte comme la première rencontre du héros avec le personnage de Lady ou encore l'origine du nom de sa légendaire boutique.

Dernier point, Devil May Cry 3: Special Edition coûte la modique somme de 19,99 € sur l'eShop. Vous pouvez retrouver nos impressions encore toutes chaudes : TEST de Devil May Cry 3: Special Edition, sur Switch, ça claque, let's rock !