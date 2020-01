Devil May Cry 3: Special Edition, une autre modification très appréciable pour le gameplay sur Switch

Après deux portages assez feignants sur Nintendo Switch, Devil May Cry 3: Special Edition va avoir droit à un traitement tout particulier pour son arrivée sur l'eShop.

Time for another feature reveal for #DevilMayCry 3 Special Edition on #NintendoSwitch: Weapon Switching! Hear it from producer Matt Walker (@retrootoko) himself. https://t.co/vbKnQ6doUZ pic.twitter.com/O6KRNUMrar — Devil May Cry (@DevilMayCry) January 30, 2020

Capcom prévoit trois nouveautés majeures pour cette version, la première étant de pouvoir changer de Style à tout moment, comme dans les deux derniers épisodes. La deuxième vient d'être confirmée, et s'inscrit dans la même lignée, car elle permettra de changer d'arme quand nous le voulons.

Jusqu'à présent, il était possible de voyager avec deux armes de poing et deux armes de mêlée avec Dante, en les choisissant depuis les Statues de Divinité. Désormais, via les touches ZR et ZL ou via un menu radial associé au joystick droit, nous pourrons retrouver tout notre arsenal n'importe quand, à savoir jusqu'à cinq flingues et cinq Devil Arms. Rendez-vous désormais le 13 février pour connaître le dernier ajout, et toujours le 20 février pour la sortie de Devil May Cry 3: Special Edition.

Lire aussi : Devil May Cry 3: Special Edition, le poids de la version Switch dévoilé, une campagne lancée sur l'eShop