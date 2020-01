Devil May Cry 3: Special Edition, une nouveauté stylée pour le gameplay du portage Switch

La version Switch de Devil May Cry 3: Special Edition sera plus qu'un simple portage, le producteur Matt Walker nous ayant promis au moins trois surprises quant au contenu du jeu. La première annonce était prévue pour ce 16 janvier, laissant certains penser à une arrivée de Dante dans Super Smash Bros., et si la possibilité n'est pas à exclure, c'est une tout autre chose que Capcom dévoile désormais.



Devil May Cry 3: Special Edition accueillera en effet une nouveauté majeure dans son gameplay, reprise de Devil May Cry 4 et Devil May Cry 5. À l'origine, dans ce troisième volet, il était possible de changer de Style de combat au début de la mission ou avec une statue, mais dans la version Switch, nous pourrons le modifier en cours de partie avec la croix directionnelle, comme c'est déjà le cas dans les suites.

Quatre Styles seront toujours accessibles au départ : Trickster avec le bouton haut, Royal Guard avec le bas, Gunslinger avec le gauche et Swordmaster avec le droit. Plus tard, vous débloquerez Doppelganger, à déclencher avec deux pressions sur le bouton gauche, et Quicksilver, à enclencher en faisant de même avec le droit. Les combats vont ainsi se retrouver largement dynamisés, et nous aurons de nouvelles occasions de glaner des points de style. Cette nouveauté intéressante pourra être découverte en live sur Twitch à 23h00 ce jeudi, ou appréciée directement à la sortie du jeu sur l'eShop le 20 février 2020.

Pour rappel, deux autres annonces liées à Devil May Cry 3: Special Edition sont prévues pour le 30 janvier et le 13 février.