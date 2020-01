Devil May Cry 3: Special Edition, un mystérieux bonus promis pour la version Switch

Capcom a déjà porté Devil May Cry et Devil May Cry 2 de manière indépendante sur l'eShop de la Nintendo Switch. Ces versions assez classiques voire un peu austères seront forcément suivies du troisième épisode de la trilogie originale, récemment datée au 21 février 2020.

A SSSpecial mini developer update on #DevilMayCry 3 Special Edition for #NintendoSwitch from producer Matt Walker (@retrootoko) pic.twitter.com/FgqY38swgn — Devil May Cry (@DevilMayCry) January 7, 2020

Devil May Cry 3 sera livré dans sa Special Edition avec Vergil en tant que personnage jouable et le mode Palais Sanglant. Cependant, ce portage aura droit à un petit plus que promet le producteur Matt Walker dans un message sur les réseaux sociaux. Nous pouvons nous attendre à « un petit quelque chose en bonus » qu'il pense que nous allons « tous vraiment apprécier ». Mieux, ces ajouts seront révélés non pas avec une, mais trois annonces, prévues pour le 16 janvier, le 30 janvier et le 13 février.

Toutes les idées sont recevables. Trois annonces séparées ? Trois modes exclusifs ? Trois personnages supplémentaires ? Trois skins ? Trois amiibo ? Difficile d'émettre une hypothèse précise, mais si Capcom prend le temps de faire monter la sauce, nous avons de quoi avoir quelques attentes. Alors, qu'espèrez-vous de plus pour ce Devil May Cry 3: Special Edition sur Switch ?

