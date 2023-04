Super Mario Bros. Le Film, la bande originale déjà annoncée en vinyles et CD

Source: Just for Games

Source: Just for Games

Depuis la semaine dernière, les fans de plomberie et surtout de jeux vidéo peuvent découvrir au cinéma Super Mario Bros. Le Film, nouvelle adaptation des aventures du héros de Nintendo au cinéma, mais en animation cette fois. Le long-métrage a déjà eu des critiques très positives et les fans vont avoir des choses à collectionner.

iam8bit va en effet éditer la bande originale de Super Mario Bros. Le Film en vinyles et CD audio, et c'est Just for Games qui distribuera tout cela chez nous. 36 pistes regroupées sur deux CD ou deux disques vinyle 33 tours, ces derniers seront d'ailleurs disponibles en vert et rouge, dans une pochette gatefold arborant une illustration du film.

La bande originale de Super Mario Bros. Le Film sera disponible à partir du 30 juin 2023 en CD et en vinyles, vous pouvez déjà les précommander à 49,99 € à la Fnac.

Lire aussi : CRITIQUE Super Mario Bros. Le Film, une Odyssey familiale qui met des étoiles plein les yeux