Silent Hill 3 et 4 : les bandes originales très bientôt en vinyles chez Mondo

Ces dernières années, Mondo a produit et distribué des éditions vinyles des bandes originales de Silent Hill et Silent Hill 2, composées par Akira Yamaoka. Les fans attendaient depuis très longtemps la suite de la collection, eh bien, elle va arriver très prochainement avec les musiques des deux épisodes suivants.

Eh oui, Mondo vient enfin de dévoiler les éditions double vinyle des bandes originales de Silent Hill 3 et Silent Hill 4: The Room, toujours composées par le Japonais Akira Yamaoka pour Konami. En plus de deux disques (pour chaque jeu) aux couleurs bien moins inspirées que les premières éditions, nous retrouverons surtout des artworks parfaitement dans le thème de la franchise, réalisés par Ashley Swidowski et Nephelomancer.

Les commandes de ces bandes originales seront lancées sur le site de Mondo ce mercredi 18 août, 19h00, contre 35 $ chacune, hors frais de port et taxes. Mondo indique au passage qu'il va distribuer la bande originale de The Medium, composée par Akira Yamaoka et Arkadiusz Reikowski pour Bloober Team, elle est produite par Black Screen Records, qui la propose déjà à moins cher sur son site européen.

