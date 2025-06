L'un des meilleurs jeux de tous les temps fête ses 25 ans et son créateur a un message pour les fans

Deus Ex a 25 ans





Il y a de ces jeux qui marquent l'industrie et qui valent le coup d'être célébrés, même un quart de siècle après leur sortie. Cette semaine, Deus Ex fête son 25e anniversaire. Le FPS/RPG édité par Eidos Interactive et développé par Ion Storm a vu le jour en juin 2000 en Amérique du Nord et il aura marqué tous les amateurs d'immersive sims et de cyberpunk, à tel point que certains fans ont des tatouages en référence au jeu. Pour cet évènement, son directeur Warren Spector a tenu à adresser un message aux fans en vidéo :

Warren Spector remercie les joueurs et les développeurs





Fier que son jeu perdure après toutes ces années, Warren Spector n'oublie pas de remercier les joueurs, mais aussi toute l'équipe de développement d'Ion Storm, en particulier le programmeur en chef Chris Nordem, le directeur artistique Jay Lee, le scénariste principal Sheldon Pacotti, le directeur audio Alexander Brandon et bien sûr le concepteur en chef Harvey Smith, qui poursuit sa carrière chez Arkane Studios (Dishonored, Prey, Redfall).

De son côté, Warren Spector a mis un temps de côté les immersive sims (Thief, System Shock, Deus Ex) pour créer des jeux beaucoup plus mignons, à savoir les deux Epic Mickey. Mais le concepteur œuvre désormais chez OtherSide Entertainment. Il a lancé le très moyen Underworld Ascendant, a planché pendant un temps sur System Shock 3 (récupéré par Tencent) et a dévoilé récemment Thick As Thieves, un jeu d'infiltration multijoueur PvPvE, bien loin de l'artwork teasé quelques années auparavant.

Un avenir bien sombre pour la franchise





Deus Ex, lui, a eu droit à une suite un peu moins marquante en 2004 (Deus Ex: Invisible War), puis une préquelle en 2011 avec Deus Ex: Human Revolution, cette fois développé par Eidos Montréal et édité par Square Enix. Mais, depuis sa suite Deus Ex: Mankind Divided en 2016, la franchise est à l'arrêt, Embracer Group a racheté le studio de développement et donc les droits de la licence, un jeu inconnu a été annulé et des employés ont été licenciés.

Le futur de Deus Ex, c'est déjà maintenant





Deus Ex premier du nom nous emmenait en 2052, dans un futur dystopique et cyberpunk. Alors qu'une terrible pandémie de peste grise ravage le monde entier, les puissants de ce monde se réservent l'accès au vaccin, l'ambroisie. Des groupes terroristes comme la NSF et Silhouette tentent de lutter, mais les agents de l'UNATCO veillent au grain. Le joueur incarne JC Denton, l'uns de ces agents disposant de nanotechnologies lui offrant des capacités surhumaines. Un jeu plutôt en avance sur son temps, inspiré des théories du complot et de X-Files, mais qui serait perçu aujourd'hui comme un documentaire, selon les propres dires de Warren Spector.

Si vous n'avez jamais fait le jeu, sa version console (Deus Ex: The Conspiracy) vient d'être rajoutée au catalogue du PlayStation Plus Premium