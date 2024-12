Thick as Thieves : le nouveau jeu de Warren Spector (Deus Ex, Thief) dévoilé en vidéo

OtherSide Entertainment nous avait laissé avec Underworld Ascendant, qui n'a clairement pas convaincu les joueurs. Pendant un temps, le studio développait System Shock 3, avant de lâcher l'affaire. Ce soir, à l'occasion de la cérémonie des Game Awards 2024, nous avons enfin sur quoi travaille le studio.

Vous pouvez découvrir ci-dessus la première bande-annonce de Thick As Thieves, un jeu d'infiltration multijoueur PvPvE qui prend place dans une métropole des années 1910. Le titre est réalisé par Warren Spector (Deus Ex, Thief 3), produit par Paul Neurath (Thief 1 et 2) et conçu par Greg Lopiccolo (Thief 3), autant dire que les amateurs d'immersive sims sont aux anges ! Voici une présentation de Thick As Thieves :

Dans Thick as Thieves, c'est chaque voleur pour soi !

Planifiez votre ascension dans les hautes sphères du vol au cœur d'une métropole des années 1910 aussi fastueuse que lugubre, et où se mêlent industrie, magie et intrigue. Vos choix déverrouillent des styles de jeu et stratégies uniques qui forgent votre personnage. Racontez votre histoire à travers la fusion d'un gameplay multijoueur émergent et d'une narration dynamique. Plongez dans un monde grouillant de vie, où chaque nuit vous propose de nouveaux défis et découvertes.

UN GAMEPLAY D'ACTION ET DE FURTIVITÉ EN JcJcE REJOUABLE ET INÉDIT

Parcourez un univers obscur dans lequel le moindre recoin peut abriter un nouveau défi : des gardes vigilants aux rivaux retors, en passant par la ville en perpétuelle évolution. Faites preuve de vigilance et servez-vous de vos compétences pour survivre dans ce monde imprévisible.

DANS LA PEAU D'UN VOLEUR

Chaque mission représente une opportunité, et chaque opportunité peut être appréhendée de manière créative. L'observation, la planification rusée et l'exécution méticuleuse seront essentielles, mais prenez garde aux autres voleurs qui rôdent. L'improvisation et l'inventivité seront les clés de votre survie et de votre réussite.

LA VILLE ET SES SECRETS INFINIS

Plongez dans la ville et découvrez ses personnages, histoires et mystères. Renseignez-vous sur les puissants, les criminels et les lâches en vous introduisant dans leurs bastions et en volant leur or et leurs secrets. Explorez votre propre histoire au fil des missions et forgez votre destinée ainsi que votre périple, du moins que rien à la légende du crime.

LA PANOPLIE DU VOLEUR

Votre ascension vous ouvrira littéralement des portes. Crochetez des serrures, désactivez des alarmes, embobinez des gardes, muselez des civils, cachez-vous et échappez-vous avec votre butin. Quel que soit votre style de jeu, tous les outils sont à votre disposition. Vous devrez apprendre à les maîtriser tandis que vous vous mesurerez à divers obstacles et adversaires.

UNE UCHRONIE PLEINE DE VIE

Immergez-vous dans une métropole uchronique dynamique à l'aube du XXe siècle, où l'éclat des lampes à gaz, des néons et des lumières magiques éclaire votre chemin. Gardez un œil sur ses habitants et leurs habitudes : peut-être que la domestique a parlé à son mari, qui a ensuite tout répété à la barmaid après quelques verres... Il vous faudra comprendre le monde et ses mystères, car les voleurs avisés savent tirer leur épingle du jeu.